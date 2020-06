Gießen. In Hessen ist es zu einem tödlichen Flugzeugabsturz gekommen. Die Maschine hatte sich senkrecht in den Boden gebohrt.

