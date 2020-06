Berlin. Während der Berichterstattung über ein gerichtliches Verfahren wurde ein ZDF-Team angegriffen. Auch ein Justizbediensteter soll gegenüber dem Kameramann handgreiflich geworden sein. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt versicherte mittlerweile, dass die Pressefreiheit geschützt sei.

