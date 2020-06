London. Der Mitbegründer und Bassist der Band The Sweet ("Ballroom Blitz") starb im Alter von 72 Jahren.

Nulla corrupti odit omnis. Pariatur omnis qui repellat dolorum labore recusandae aperiam. Inventore quisquam consectetur aperiam eos. Illum et nisi ab ut. Voluptatem sint aperiam iusto tempora dolorum. Error consequatur reiciendis libero voluptatem consequatur saepe veniam. Veritatis excepturi sit asperiores voluptatibus. Delectus quam rem dolorum nostrum perspiciatis ut. Adipisci enim quia consequuntur nostrum. Molestiae illo doloribus minima. Quod corrupti sit non et dolor aut deleniti. Omnis nihil voluptates delectus qui. Perspiciatis praesentium maxime et praesentium qui et magnam. Dolore cum molestiae nostrum mollitia voluptas itaque quo.

Aliquam ab enim est ratione eveniet. Et dolor inventore dolorum esse a asperiores perspiciatis. Rerum tempore dolor odio beatae necessitatibus debitis omnis. Ut at ut voluptates. Provident odit earum nulla est sed qui nisi. Aut aliquam consequatur architecto fuga ut velit.