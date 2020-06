Islamabad. Eine achtjährige Babysitterin hatte versehentlich Papageien freigelassen, die Besitzer – ein Ehepaar in Pakistan – töten daraufhin das Mädchen. Eine Autopsie ergab, dass es mehrfach in den Bauch getreten und geschlagen wurde.

