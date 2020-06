Proteste in New York: Polizeichef entschuldigt sich für "Mangel an Höflichkeit"

Die New Yorker Polizei setzt rigoros die nächtliche Ausgangssperre durch. Wer sich widersetzt, wird verhaftet.

dpa/Wong Maye-E

New York. Die Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd gehen weiter. Immer wieder in Videos zu sehen: Die Polizei greift unverhältnismäßig Brutal die Demonstranten an. Für dieses Verhalten entschuldigte sich nun New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio.