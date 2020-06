Der Mai in 2020 verzeichnet Rekordwerte.

imago images/Jan Eifert

Genf. Der Mai in diesem Jahr verbucht einen unrühmlichen Rekord für sich: Er ist der global wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. Eine Messstation auf Hawaii hat zudem so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre gemessen wir nie zuvor.