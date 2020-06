Die Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes in Lingen im Sonnenlicht. Foto: Christophe Gateau/dpa

Christophe Gateau/dpa

Offenbach. Bei viel Sonne und sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen derzeit nach draußen. So wurden in Duisburg am Dienstagmittag bereits 27 Grad gemessen. Aber die Wetterlage stellt sich schon bald komplett um.