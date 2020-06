Berlin. Der 2. Juni 2020 ist der 154. Tag des Jahres. Es bleiben noch 212 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen ist Zwillinge. Namenstag haben Armin, Erasmus, Eugen, Stephan.

HISTORISCHE DATEN



2019 - Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wird in seinem Wohnhaus in Wolfhagen-Istha (Kreis Kassel) aus nächster Nähe mit einem Schuss in den Kopf getötet. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremistischen Verbrechen aus.

2019 - SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kündigt ihren Rücktritt von den beiden Ämtern an.

2018 - AfD-Chef Alexander Gauland sorgt mit einer Äußerung zur Nazi-Zeit für Empörung. Beim Kongress der AfD-Nachwuchsorganisation erklärt er: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Später bezeichnet er seine Äußerung als „missdeutbar und damit politisch unklug“.

2015 - Vier Tage nach seiner umstrittenen Wiederwahl zum Präsidenten des Fußball-Weltverbands FIFA kündigt Joseph Blatter völlig überraschend seinen Rückzug an.

2003 - Für den symbolischen Preis von einem Euro übernimmt der Textilunternehmer Hans Rudolf Wöhrl die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Deutsche BA.

2000 - Die Regierung von Simbabwe verfügt die Enteignung von 804 Farmen mehrheitlich weißer Besitzer. In den Monaten zuvor waren bei Landbesetzungen mindestens 30 Menschen getötet worden, darunter fünf weiße Farmer.

1995 - Ein US-Kampfflugzeug wird im Rahmen der Nato-Operation zur Überwachung des Flugverbots über Bosnien abgeschossen. Der Pilot wird sechs Tage später lebend geborgen.

1990 - Der 35-jährige britische Major Michael Dillon-Lee wird vor seinem Haus in Dortmund von Mitgliedern der PIRA, einer Splittergruppe der nordirisch-katholischen Untergrundorganisation IRA, mit einer automatischen Waffe getötet.

455 - Die germanischen Vandalen unter König Geiserich erobern Rom und plündern die Stadt zwei Wochen lang.

GEBURTSTAGE

1990 - Oliver Baumann (30), deutscher Fußballspieler (TSG 1899 Hoffenheim)

1940 - Konstantin II. (80), König von Griechenland 1964-1973

1935 - Wilhelm Wieben, deutscher Fernsehmoderator („Tagesschau“-Sprecher 1972-1998), gest. 2019

1920 - Marcel Reich-Ranicki, deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker (Moderation der Literatursendung im ZDF „Das Literarische Quartett“, Autobiografie „Mein Leben“), gest. 2013

1740 - Marquis de Sade, französischer Schriftsteller („Die hundertzwanzig Tage von Sodom“, „Justine und Juliette“), gest. 1814

TODESTAGE

1990 - Rex Harrison, britischer Schauspieler (Oscar 1965 für „My Fair Lady“, „Doctor Dolittle“), geb. 1908

1970 - Bruce McLaren, neuseeländischer Rennfahrer, Gründer des gleichnamigen Rennstalls, geb. 1937