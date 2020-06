Segelflieger-Pilot stirbt bei Absturz in Fulda

Ein Feuerwehrmann löscht an der Absturzstelle die letzten Glutreste.

Hendrik Urbin/Osthessen News/dpa

Fulda. Beim Landeanflug ist der Pilot eines Segelflugzeugs im hessischen Fulda tödlich verunglückt. Der 66-Jährige sei am späten Vormittag am Rande einer Kleingartenanlage auf einer Wiese abgestürzt, sagte Polizeiführer Peter Lang in Fulda.