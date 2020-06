Dresden. Über die Folgen einer Corona-Erkrankung ist nicht allzu viel bekannt. Eine Befragung ergab nun, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Infektion und dem Verlust des Geruchssinns gibt. Die Ergebnisse resultieren aus Beiträgen von gut 4000 Patienten mit Covid-19-Diagnose aus mehr als 40 Ländern, wie es hieß.

