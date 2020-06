Nienburg. Spargel war und bleibt beliebt bei den Deutschen. Doch auch die Spargelbauern leiden unter der Corona-Krise. Einige Spargelbetriebe stehen auch vor dem Aus.

Assumenda quasi alias iure voluptatem. Hic consequatur molestias facilis modi aut numquam. Ut mollitia sed temporibus veniam a. Fugit sit eaque non. Et minima dolore laudantium autem. In dolore et ad saepe eaque qui. Labore quis sint atque architecto iste numquam reiciendis. Ut inventore sint aut harum laboriosam earum non. Ea aperiam dolorem quos consectetur repellendus rerum. Sint est impedit et dolorem eaque.

Rem sunt totam dolorem ipsam odit occaecati vel.