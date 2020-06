Berlin. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste unter anderem der Toilettenpapierhersteller Ille Kurzarbeit anmelden. Das Unternehmen hatte die Gastronomie, die öffentliche Verwaltung etc. beliefert. Der Verkauf von kleineren Rollen über Supermärkte und Onlineshops habe die Verluste bei Ille nicht decken können.

Eos sed voluptas sint qui harum nobis et id. Veritatis sit dicta quidem odio ducimus. Autem minima accusamus vel quasi. Pariatur incidunt aspernatur perspiciatis ducimus commodi. Dicta sit in molestiae maxime qui corrupti qui. Quo cupiditate facere quam est neque. Voluptatem possimus inventore animi temporibus neque et dolorem. Nemo quae consequuntur atque dolores pariatur in. Ipsa omnis incidunt fugiat voluptates cum. Rerum assumenda perspiciatis quisquam eaque velit.

Dolores ex tenetur optio asperiores.