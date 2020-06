Auch Ausbildungsplätze in der Touristik sind gefährdet.

Berlin. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die SPD-Fraktion will eine einmalige Prämie an Unternehmen ausschütten, damit diese an ihren Ausbildungsplätzen festhalten können. Am Dienstagabend wollen sich die Spitzen der Koalition treffen, um eine Konjunkturpaket in der Corona-Krise auf den Weg zu bringen.