Den sogenannten "Gelbe Schein" gibt es ab sofort wieder nur beim persönlichen Arztbesuch.

imago images / Frank Sorge

Berlin. Aufgrund der Corona-Krise war es möglich, bei Erkältungen und Co. per Telefon eine Krankschreibung zu erhalten. Diese Sonderregelung ist ab sofort Vergangenheit. Die befristete Ausnahmeregelung war in den vergangenen Monaten mehrmals verlängert worden, um Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern und Arztpraxen zu entlasten.