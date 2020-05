David Guetta feiert virtuelle Dachparty in New York

David Guetta hat sich für sein Konzert das legendäre Rockefeller Center ausgesucht. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

New York. Nach seinem Fundraising-Konzert in Miami hat David Guetta jetzt in New York auflegt. Dabei erinnerte der Star-DJ auch an George Floyd.