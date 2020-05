Fulda. Mit gerade einmal 450 Gramm und einer Körperlänge von 25,5 Zentimetern kam ein Mädchen knapp 19 Wochen zu früh auf die Welt – sie überlebte.

