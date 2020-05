Regensburg. Mithilfe eines Folterinstruments, der Garrotte, tötete eine Frau aus Regensburg ihren Ehemann. Ihre Verteidiger hatten auf Notwehr plädiert.

