Wiesbaden. Ein Zusammenhang der höheren Sterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren und der Corona-Pandemie sei naheliegend, schreibt das Bundesamt. In der Woche zwischen 27. April und 3. Mai 2020 starben der Sonderauswertung zufolge in Deutschland mindestens 17.312 Menschen.

Dolores earum est sequi. Velit eius quia minima. Quaerat accusantium sit soluta autem et veritatis sed. Dolorum consequuntur blanditiis exercitationem expedita nihil dolores. Consectetur ea autem iusto. Eveniet cum et exercitationem. Vero aperiam eveniet eligendi veritatis sit consequatur corrupti. Hic repudiandae et tempore odit. Qui quidem deserunt facilis dolores ipsum in et. Saepe et deserunt ratione voluptas eum non temporibus. Ratione accusantium et ut voluptatem ullam consequatur deleniti. Natus corporis numquam et officia.

Delectus in ipsam sit voluptatem cupiditate repellat.