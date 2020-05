Langenhagen. Auf erste Infektionsfälle in einem Postverteilzentrum bei Hannover reagieren die Behörden schnell. Trotz diverserer Maßnahmen meldete UPS nun 72 positiv getestete Mitarbeiter. Auch Fälle in einer Schule und einer Kita hängen mit diesen Neu-Infektionen zusammen.

