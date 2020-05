"Wir haben gerade eine sehr traurige Wegmarke erreicht", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

imago images/ZUMA Wire

Washington. Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore war die Zahl der Corona-Toten in den USA am Mittwochabend (Ortszeit) über die Marke von 100.000 gestiegen. US-Präsident Donald Trump sprach sein Mitgefühl den Angehörigen der Opfer aus.