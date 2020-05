Wiesbaden. Im Rahmen der Corona-Maßnahmen wurden Restaurants, Bars und Co. geschlossen. Leidtragend waren viele, so auch die Bierbranche. Der Absatz brach um 17 Prozent ein. Regional betrachtet wurde der mit Abstand größte Rückgang mit 54,9 Prozent in der Region Schleswig-Holstein/Hamburg ermittelt.

