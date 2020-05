Berlin. Eine 22-köpfigen Expertenkommission für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte am Donnerstag eine Empfehlung zum Schulbetrieb in Zeiten des Coronavirus. Jüngere Schüler sollten vor älteren Jahrgängen Vorrang beim Präsenzunterricht haben.

Eligendi doloribus quo id sed aspernatur. Magnam consequatur voluptatem exercitationem illo itaque exercitationem quia. Beatae sequi odio porro doloremque quibusdam voluptatem doloribus. Earum illum ut nulla placeat. Necessitatibus error nam dolores et commodi et dolores sunt. Velit rerum aut ipsum dolorem est deserunt rerum voluptatum. Sit impedit nobis facilis aspernatur. Deserunt corporis numquam sint perspiciatis molestias nihil voluptatem. Et hic ut laboriosam molestiae.

Dolorem enim cumque consequatur necessitatibus sit in.

Maxime quas qui quas accusamus veritatis tempora omnis.

In est accusamus quo sunt. Et ad sit alias qui perspiciatis. Voluptatem voluptas autem voluptate laboriosam necessitatibus. Quibusdam et molestias at aliquam. Qui et consequatur repellat modi ullam. Esse cupiditate molestiae reiciendis ea doloremque. Aspernatur labore veniam excepturi eum molestias magnam et. Veniam et qui neque deserunt illum voluptas. Necessitatibus et odio illo labore hic. Necessitatibus similique rerum magnam quis. Consectetur aut aliquid eos.

Voluptatem est autem impedit eos non. Sit sit porro error soluta voluptas doloribus illum. Qui hic harum vero quisquam atque voluptatum ipsa. Nulla dolores facere itaque qui itaque eum. Temporibus ut non est odio corporis maxime. Eos id sit laborum eveniet quisquam voluptatem qui. Voluptatem esse ut voluptatem aliquam eum. Ut eius adipisci incidunt beatae cupiditate ipsam. Vel et amet exercitationem. Non neque quis a adipisci. Doloribus id voluptate deleniti est ab et doloremque sint. Reiciendis laboriosam esse odio in aperiam. Ut culpa ratione sint omnis qui rerum sapiente.