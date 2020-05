Mönchengladbach/Viersen. Erschreckende Erkenntnisse im Fall einer Erzieherin in Viersen, die im Verdacht steht, eine Dreijährige getötet zu haben: Die Ermittler prüfen zurzeit ähnliche Vorfälle in früheren Kitas der 25-Jährigen, bei denen es ebenfalls zu Atemproblemen von Kindern gekommen sein soll. Der erste Fall war demnach bereits 2017.

