Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für den 25.Mai 2020: Es ist die 22. Kalenderwoche und der 146. Tag des Jahres. Es sind noch 220 Tage bis zum Jahresende. Sternzeichen ist Zwillinge. Namenstag haben Beda, Gregor und Maria Magdalena.

HISTORISCHE DATEN

2019 - Beim Filmfest in Cannes wird die Tragikkomödie „Parasite“ des koreanischen Regisseurs Bong Joon Ho mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Der Preis der Jury geht an das Liebesdrama „Atlantics“ der Regisseurin Mati Diop, einer Französin mit senegalesischem Hintergrund.

2018 - In einem Referendum stimmen 66,4 Prozent der Iren für eine Verfassungsänderung zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots. Mit der Unterschrift des Präsidenten tritt die Regelung am 18. September in Kraft.

2015 - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt in Genf einen Aktionsplan gegen Antibiotika-Resistenzen vor. Jedes Jahr sterben nach Angaben der WHO rund 700.000 Menschen daran.

2010 - Der hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) kündigt seinen Rückzug aus der Politik an.

2005 - In der Kaukasusrepublik Aserbaidschan nimmt die geostrategisch wichtige BTC-Erdölpipeline (Baku-Tiflis-Ceyhan) zur türkischen Mittelmeerküste ihren Betrieb auf.

2000 - Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnet die endgültige Fassung des umstrittenen „Beutekunst“-Gesetzes.

1985 - Auf dem Nürburgring in der Eifel beginnt das erste „Rock am Ring“-Musikfestival.

1935 - Der amerikanische Sprinter und Weitspringer Jesse Owens stellt in Ann Arbor bei Detroit (Michigan) innerhalb von 45 Minuten fünf Weltrekorde auf und einen weiteren ein.

1895 - Der irische Schriftsteller Oscar Wilde wird in London wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

GEBURTSTAGE

1975 - Lauryn Hill (45), amerikanische HipHop-Sängerin und Schauspielerin, Album „The Miseducation of Lauryn Hill“, Mitbegründerin und Sängerin der Band The Fugees, Filmrolle in „Sister Act 2 - In göttlicher Mission“

1970 - Monica Lierhaus (50), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin (ARD-„Sportschau“, „Ein Platz an der Sonne“)

1960 - Heinrich Hiesinger (60), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender ThyssenKrupp 2011-2018

1945 - Klaus Zaczyk (75), deutscher Fußballspieler, Hamburger SV 1969-78

1940 - Nobuyoshi Araki (80), japanischer Fotokünstler, „Bondage“-Serie

TODESTAGE

2005 - Ismail Merchant, indischer Filmproduzent („Was vom Tage übrig blieb“), geb. 1936

1995 - Dany Robin, französische Schauspielerin („Topas“), geb. 1927