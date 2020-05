Ein Passant hat den Säugling im Gebüsch gefunden. (Symbolbild)

Norderstedt. In der Nacht zum Samstag findet ein Passant in Norderstedt einen frisch entbundenen Säugling in einem Gebüsch. Einen Tag später nimmt die Polizei die 26-jährige Mutter fest.