Peking. Deutliche Worte hat Wang Yi gefunden. Der chinesische Außenminister beklagt unter anderem ein "politisches Virus" in den USA. Die USA und China trügen große Verantwortung für Frieden und Entwicklung in der Welt. Beide Seiten sollten auch im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zusammenarbeiten.

