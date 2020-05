Berlin. Der US-Botschafter Richard Grenell war im Februar überraschend von US-Präsident Donald Trump von Berlin nach Washington berufen worden, um kommissarisch den Posten des Geheimdienstkoordinators zu übernehmen. Nach der Ablösung dieser Aufgabe will Grenell nun auch als US-Botschafter abtreten.

