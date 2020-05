Pjöngjang. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zeigte sich jüngst nur selten in der Öffentlichkeit. Während eines Auftritts bei einem Militärtreffen kündigte Kim Jong Un eine neue Politik an. Im Mittelpunkt: Die atomare Abschreckung Nordkoreas.

