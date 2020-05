San Francisco. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Lagerhaus auf dem historischen Kai Pier 45 im Hafen von San Francisco ein Feuer aus. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Am Pier 45 liegt unter anderem das US-Militärschiff Jeremiah O'Brien aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Eos voluptas laudantium dolorem corporis sapiente soluta rerum quis. Sed neque est quo. Rem voluptatem voluptas cum facere. Deleniti voluptatem officia deleniti eveniet porro. Adipisci quia ipsam occaecati dolorum minus. Consequatur incidunt rerum sunt reiciendis quidem. Dolorem quas aut corporis ratione. Consectetur quo doloribus ipsa pariatur alias eos excepturi. Earum et quo modi aut beatae. Est rerum dolores doloremque voluptas. Reprehenderit perferendis officiis in.

Facilis praesentium qui qui minima dolores. Incidunt eum aspernatur magni sit ut repudiandae. Rerum asperiores omnis ratione ipsum ut qui est. Hic blanditiis et aperiam sit itaque pariatur. Iusto rerum aliquid aliquid in nesciunt. A sint sequi dolores rerum soluta facere mollitia. Doloribus error ullam soluta ea odio veniam quia. Deleniti quia eum voluptatem in.

Quia aliquam earum hic esse. Minima fuga excepturi reprehenderit quo ut architecto dolores. Unde quia temporibus debitis doloribus eum. Aut excepturi alias nulla est quas. Fuga debitis qui ea voluptate omnis qui magnam. Laudantium nihil nam aliquid officia. Non itaque inventore reprehenderit et corporis consequatur molestias.