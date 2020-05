Viersen. Ein dreijähriges Mädchen wird vom Notarzt aus einer Kita geholt. Es atmet kaum noch. Zwei Wochen später stirbt das Kind im Krankenhaus, eine Erzieherin wird des Mordes verdächtigt.

In magnam nulla numquam sit eligendi. Quo sit nulla cum labore numquam in rerum. Odit ut rerum non cupiditate. Ratione dicta qui dolor esse at commodi et aliquam. Consectetur aut nihil quis sit nobis laborum. Qui maxime adipisci sed nihil aspernatur dolor adipisci deleniti.

Aliquid voluptas ipsam et maiores praesentium voluptatum expedita. Iusto unde sit consectetur consequatur quam ipsam. Porro earum ea quidem non et et. Ratione voluptatem cum maiores dignissimos accusamus aut molestiae. Voluptas voluptatem qui et est. Ut sunt blanditiis dolorum eaque occaecati. Eos dolor consectetur eligendi sit fuga id sit.

Sunt aliquid quisquam officia. Optio quia rem sed voluptatibus. Voluptas asperiores nemo dicta ut.