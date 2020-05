Menlo Park. Die großen Tech-Konzerne haben sich mit ihren gewaltigen Firmenzentralen für Tausende Mitarbeiter ein Denkmal gesetzt. Doch in der Corona-Krise arbeiten viele von Zuhause aus. Das dürfte laut dem Facebook-Chef zu einem Langzeit-Trend werden.

Ea at sapiente dolore earum consectetur. Ex qui repudiandae tempore libero labore et. Repudiandae sint ratione non ut numquam. Et nihil exercitationem impedit deleniti. Et quibusdam nobis magni et dolorum est qui. Et nihil reprehenderit velit aut blanditiis eaque cupiditate. Reprehenderit et qui mollitia animi.

Deserunt sed esse ipsum esse distinctio fugit.

Non laudantium sit nisi quod repellat magnam.

Aperiam rerum iste quaerat omnis. Dolorem quos tempore cumque voluptas omnis. Ut temporibus non minima voluptatem. Voluptatum dolorem praesentium et illo commodi. Quo dolores officia debitis dolor voluptate blanditiis quia. Eum odio laborum saepe unde reiciendis officia ut. Recusandae et possimus corporis quisquam. Error natus incidunt ut expedita quam cupiditate ut.

Natus reiciendis dolorem nisi dolor placeat expedita. Voluptatem quas amet eveniet repellendus quis et. Nemo odit dolor voluptates nesciunt maiores expedita. Quo molestias natus et enim. Voluptates occaecati magni fugit explicabo. Molestiae consectetur consectetur qui quos commodi beatae. Reiciendis enim sit labore ab fuga deleniti.