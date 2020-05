Mindestens 15 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch CC-Editor öffnen

Wirbelsturm „Amphan“ hat das Festland mit viel Wind und Regen erreicht. Foto: Uncredited/AP/dpa

Neu Delhi/Dhaka. Mitten in der Corona-Pandemie hat einer der stärksten Stürme der Region in der jüngeren Geschichte Indien und Bangladesch getroffen. Abstand zu halten, ist für die rund drei Millionen Menschen in den Notunterkünften schwer - und die haben noch ganz andere Sorgen.