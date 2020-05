Brüssel. Zucker, Fett, Salz – Verbraucher sollen mit Hilfe eines Nährwertlogos auf Lebensmitteln erkennen, was sie zu sich nehmen werden. Auch empfehlenswerte Bestandteile sollen vermerkt werden. Diese Forderung kommt von der EU-Kommission.

