Symbolfoto

Arief Setiadi

Sumatra. In Indonesien ist ein Exemplar der äußerst seltenen Sumatra-Tiger offenbar von Wilderern getötet worden. Der Kadaver des rund anderthalb Jahre alten Männchens sei in der Nähe einer Palmölplantage auf der Insel Sumatra entdeckt worden, seine Beine hätten noch in einer Falle gesteckt, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.