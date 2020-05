Sänger Peter Maffay hofft auf Hilfe für die Musikbranche.

imago images/POP-EYE

München. Durch den pandemiebedingten Shutdown leidet unter anderem auch die Musikbranche. Deshalb wendet sich Sänger Peter Maffay nun direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel und bittet um Hilfe. Die Musik dürfe nicht am Ende der Skala stehen, schreibt Maffay in einem offenen Brief.