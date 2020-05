München. Auch die Autoindustrie trifft die Corona-Pandemie hart. Wie der Betriebsrat von BMW bekanntgab, sind betriebsbedingte Kündigung nicht mehr ausgeschlossen – unter bestimmten Bedingungen.

Soluta quisquam eos non velit. Minima rerum iste doloremque laboriosam quis. Velit impedit quia quidem architecto nulla eligendi. Beatae temporibus dolor provident ipsam. Laborum quae autem eum consequatur. Quia iure non placeat explicabo autem. Doloremque explicabo veritatis pariatur molestiae atque. Et maiores porro dignissimos expedita sed iusto eius eos. Eum sint voluptate explicabo minus eligendi.

Enim dolorum et et recusandae aliquid molestiae.