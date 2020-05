Bernkastel-Kues. Eine Kuh in Rheinland-Pfalz konnte sich aus einer Schlachterei befreien und zerstörte in Panik mehrere Zimmer eines Wohnhauses. Die Flucht endete dennoch mit dem Tod des Tieres.

