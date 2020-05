Leipzig. Ein T-Shirt, das in Zeiten der Corona-Krise für Empörung sorgt, wird nun von der Polizei geprüft. Das Shirt zeigt einen gelben Stern (offensichtlich in Anlehnung an den "Judenstern") mit der Aufschrift "nicht geimpft".

