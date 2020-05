Der Forschungsreaktor FRM II in Garching bei München. Foto: Peter Kneffel/dpa

Peter Kneffel/dpa

Garching bei München. Am Forschungsreaktor in Garching FRM II in Bayern hat es einen Zwischenfall gegeben. Obwohl der Reaktor in der Corona-Krise stillsteht, ist radioaktives C-14 ausgetreten. Zwar ist ein Grenzwert überschritten - aber eine Gefahr für die Menschen gibt es nicht.