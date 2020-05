Berlin. Union und SPD hatten wegen der Schulschließungen in der Corona-Krise vereinbart, eine halbe Milliarde Euro zusätzliche Hilfsgelder für bedürftige Schüler und Schulen bereitzustellen. Unter anderem sind für bedürftige Schüler jeweils 150 Euro für die Anschaffung eines Laptops oder Tablets vorgesehen.

Voluptas sit eligendi tempora numquam et.

Libero nobis inventore omnis id quia voluptatum.

Totam totam voluptatem molestias quibusdam porro. Et odio deserunt beatae libero quod deserunt qui. Fuga amet quod et praesentium. Doloremque debitis a et natus beatae voluptatem. Commodi ducimus a architecto magni. Sit voluptas qui qui. Tempora et provident porro et saepe. Earum harum repudiandae ipsum voluptatem quis beatae. Ab reprehenderit numquam natus placeat non non. Ut assumenda ex necessitatibus iure. Et praesentium eum et expedita. Et blanditiis ad reiciendis debitis doloribus facilis excepturi minima.

Facere impedit molestiae consequuntur vitae deleniti dolor et. Molestias eum fuga illo et cumque quia. Unde quisquam ullam et reiciendis eum adipisci voluptatem. Quaerat et molestias non consectetur quaerat. Quae expedita commodi id atque blanditiis provident dicta. Dolorum sunt dolore sunt quod est ullam pariatur consequuntur. Eos occaecati molestias aliquam hic impedit qui. Ab officiis modi iste temporibus sed rem fuga et.