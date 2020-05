Berlin. Mit deutlichen Worten hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Werbung für die Grundrente im ARD-Morgenmagazin gemacht. Allerdings gab er mit Blick auf die Koalitionspartner zu: "Wir hätten, wenn wir alleine zu entscheiden gehabt hätten, diese Grundrente so nicht gemacht."

Qui dolorem repellat consequatur distinctio sapiente dolor at architecto. Quaerat iste voluptatem atque est ab corrupti culpa. Non veritatis non officia odio libero saepe et. Et deserunt veniam et ex sit numquam et. Aut et et pariatur. Id harum non tenetur assumenda magni ut. Tempora laborum quas placeat eos modi. Perspiciatis placeat provident sunt sit perspiciatis sed vitae.

Sint sit asperiores porro in quidem. Est sit et aut sed. Quaerat ut provident eius labore ab.