Heimbach. Ein 73-Jähriger wollte auf einem E-Bike erste Fahrversuche unternehmen und stürzte dabei so schwer, dass er starb. Seine Enkelkinder sahen den Unfall.

