Washington. Eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump kann nun doch weiter verfolgt werden. Ihm wird vorgeworfen, er hätte auf illegale Weise von Besuchen ausländischer Regierungsmitarbeiter oder Vertreter der Bundesstaaten in dem Hotel unweit des Weißen Hauses profitiert.

