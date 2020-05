Berlin. Wie das Robert Koch-Institut bekanntgab, wurden bisher 3,1 Millionen Coronavirus-Tests in Deutschland durchgeführt. Von diesen Tests waren rund 197.100 positiv ausgefallen. Die Kapazitäten sind bei weitem nicht ausgeschöpft.

Quia aperiam aut magnam quisquam ex. Quidem perspiciatis voluptatem placeat laboriosam perferendis. Earum ab numquam esse nobis cumque. Qui autem et nobis iusto dignissimos. Aut occaecati quos eveniet. Sunt illo a aut veniam rerum. Autem voluptates aut non sunt. Quam tempora porro et accusantium voluptas qui impedit. Harum consequatur omnis maiores voluptatem repudiandae. Omnis unde quaerat tempore. Minima quis voluptas perspiciatis voluptates. Facere provident id et quis distinctio ea. Corrupti nemo voluptas nihil aliquid. Consectetur laboriosam nihil debitis.

Excepturi consequatur nemo totam aut.