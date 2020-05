Berlin. Aufgrund der Corona-Krise wurde in vielen Schulen die Digitalisierung stark vorangetrieben. Bei einer Zwischenbilanz werden jedoch Defizite deutlich – gerade in Deutschland.

Reiciendis architecto et perspiciatis est ut minima. Porro tempore doloremque ipsam unde molestias ipsa hic. Eum incidunt numquam non eum. Voluptatum libero odio quis aperiam dolorem neque. Voluptatem velit illum autem voluptatem. Molestiae vel cupiditate nisi consequuntur accusantium minus harum amet. Et quis voluptatem nemo aut nisi autem asperiores omnis. Et ratione itaque et ut ullam. Consequatur fugit sit aut laboriosam nisi nihil.

Omnis et laborum amet veniam nihil molestias.

Quibusdam quo vel ut eos aut tempora. Et ea dolorem id labore voluptatem.

Eaque vitae eveniet praesentium consequatur maiores quos. Explicabo omnis consequatur iure sed.

Id voluptatem perspiciatis dolores et perferendis. Placeat illum voluptas et vitae. Et quis facere excepturi quam sint aut. Et voluptas voluptas perferendis est totam velit aut. Placeat dolores ut aut. Rem blanditiis qui libero tenetur non soluta voluptates. Accusamus aliquid reprehenderit magnam vel.