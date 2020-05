Hamburg. Ein großer Linienbus durchbricht die Glaswand eines Bahnhofsgebäudes und bleibt über einer Rolltreppe hängen: Der eigentlich dramatische Unfall endet in Hamburg-Bergedorf vergleichsweise glimpflich. Wie konnte die Fahrerin derart vom Kurs abkommen?

Quae et rerum qui aliquid. Ducimus ipsam odio et et enim et. Magni earum vel quae possimus.