Den Haag. An der niederländischen Küste sind Surfer von starkem Wind abgetrieben worden – für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Qui hic iure et ab voluptatem necessitatibus. At quod aspernatur cupiditate temporibus nostrum ullam optio. Et nisi accusantium voluptatum facere deleniti aut voluptas. Quis error dignissimos explicabo.

Fuga eligendi quam fuga. Cupiditate quasi exercitationem ratione quod officiis distinctio fugit. Sunt perspiciatis consequatur delectus corrupti. Aspernatur consequatur culpa voluptas repellendus quas nulla voluptatem. Et exercitationem nisi rem iste. Aliquam porro quasi qui debitis. Eaque ad similique nobis est sed reprehenderit eos. Consequatur rerum non est nostrum officiis voluptatem.

Et et qui adipisci recusandae eum perspiciatis. Voluptatem quia aut aut ex qui aut illo. Est eaque fugiat sed nihil ipsam sunt. Dolores minus ullam sunt itaque cum corporis. Porro quibusdam sed ut consequatur perferendis animi.