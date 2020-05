In New York könnten Tausende Menschen, deren Todesursache bisher nicht eindeutig geklärt ist, an Covid-19 gestorben sein.

AFP/Misha Friedman

New York. Eine neue Untersuchung zur Übersterblichkeit in New York kommt zu einem erschreckenden Fazit: In Big Apple könnte es noch deutlich mehr Corona-Tote geben als bisher angenommen.