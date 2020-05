Der Muttertag 2020 endet in Niedersachsen teilweise mit Gewitter CC-Editor öffnen

Ein Baum auf einer Wiese in Nordniedersachsen ist vom Nebel umgeben. Symbolfoto

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Osnabrück. Der schwülwarme Muttertag endet in den Abendstunden dieses Sonntags in Teilen von Niedersachsen mit Gewittern und Sturm. Ab Montag ist es mit dem schönen Wetter dann in weiten Teilen Deutschlands erst mal wieder vorbei.