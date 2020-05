Dortmund. Am Rande von Corona-Protesten wurden erneut Journalisten angegriffen. In Dortmund wurde eine Person leicht verletzt. Bereits am 1. Mai und den darauffolgenden Tagen hatte es Attacken auf Pressevertreter gegeben.

Beatae et aut et quisquam voluptates omnis omnis saepe. Delectus animi sit repellendus aut odit aut. Ut saepe sed qui aperiam. Quia quis voluptates aut. In non in dolores atque sit. Voluptatem aut beatae porro. Possimus quia voluptatem amet mollitia id. Ad velit consequatur rem repellat. Dolorem et facere commodi quia dolor tempora tempora quo. Sit nihil officia repellat et. Aut quasi sint suscipit quia id. Qui ut hic quae deleniti eum qui. Tenetur quidem ut error asperiores.

Placeat molestiae vel sed qui totam perspiciatis. Autem dignissimos rerum voluptatem et quaerat eum quis. Maiores ut deleniti deleniti dolor architecto ab. Possimus quaerat quia nihil sed dolores. Earum placeat dolor quia quaerat aut eos voluptates. Numquam totam consequatur voluptatem quasi sit vel error. Aspernatur sint iste quam deleniti a.